Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlerinde bakımı sağlanan tam bağımlı vatandaşlara yönelik ekonomik destek ödemelerini başlattı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bu kapsamda bu ay toplam 6 milyar liranın hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Bu destek programı sayesinde engellilerin yaşadıkları ortamdan ayrılmadan, aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürmeleri sağlanıyor ve aile birliği güçlendiriliyor.

Evde Bakım Yardımı, bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarına bakım hizmeti sunan vatandaşları destekliyor. Bakanlığın verilerine göre aylık ortalama 521 bin kişi bu haktan yararlanıyor. Hak sahiplerine yapılan ödeme tutarı ise aylık 11 bin 702 lira olarak belirlendi.

Bakan Göktaş, yapılan ödemelerin tüm engelli vatandaşlar ve aileleri için hayırlı olmasını temenni etti.