YouTube üzerinden gündeme dair değerlendirmeler yaptığı programıyla takip edilen gazeteci Fatih Altaylı, yeni paylaşımında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı eleştirdi. Yalova’daki Hz. Ali Camii ve Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kuran Kursu’nun açılışındaki konuşması ve sonrasındaki Kelime-i Şehadet getirememesi ile gündem olan Ali Erbaş için Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Açıklama gelmişti. Açıklamada gündemdeki haberlerin ve paylaşımların yanıltıcı ve iyi niyetli olmadığı belirtilmişti.

Ali Erbaş Ne Demişti?

Ali Erbaş, “Eşhedü en lâ ilâhe illâllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh” olan Kelime-i Şehadet’i “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resûlüh” olarak söylemişti. Bu anların kayıt altına alınması ise kısa sürede videoların dolaşımda olmasına neden oldu.

Fatih Altaylı’dan Sert Ali Erbaş Tepkisi

Bu tartışmalarla ilgili değerlendirme yapan Fatih Altaylı, “Gördüm ve inanamadım. Bu kadar da olmaz diyeceğim ama olur, vallahi de olur. Fransızca bilmediğini görmüştük. Arapça bilmediğini gördük. Kur’an-ı Kerim’i ezbere bilmediğini gördük. Çünkü normalde orada oturan birinin hafız olması lazım. Elinde yazarak okuyordu ve onu da yanlış okuduğunu gördük. Ama en azından Kelime-i Şehadet getirmeyi bilir diye düşünüyor insan. Mescid’i Aksa’ya girerken orada kapıda kontrol vardır. Müslüman değilsen içeriye sokmazlar. Bunu da anlamak için senden Kelime-i Şehadet getirmeni isterler. Ali Erbaş gitse giremez içeri.” dedi.