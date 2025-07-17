Fatih Altaylı’ya Cumhurbaşkanı’nı Tehdit Suçlamasıyla 5 Yıl Hapis İstemi

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, YouTube yayınındaki ifadeleri nedeniyle “Cumhurbaşkanı’nı tehdit” suçlamasıyla hazırlanan iddianame tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Altaylı’nın 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapisle cezalandırılması talep edildi.

22 Haziran’dan bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Altaylı’nın iddianamesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müşteki sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Altaylı’nın yayında kullandığı ifadelerle Cumhurbaşkanı’nın hayatına yönelik saldırı tehdidinde bulunduğu ileri sürüldü.

Soruşturma dosyasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı, 23 Haziran’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak şikâyetçi oldu. İddianamede, Altaylı’nın, yayında kendisine yöneltilen bir soru üzerine Osmanlı dönemindeki padişahların öldürülmesine dair örnekler vererek Cumhurbaşkanı’na yönelik tehditte bulunduğu iddia edildi.

Hazırlanan iddianamede, söz konusu video paylaşımının geniş kitlelere ulaştığı, yayının “iletme kastı” taşıdığı ve basın-yayın yoluyla işlendiğinin açık olduğu ifade edildi.

Altaylı hakkında “Cumhurbaşkanı’nı tehdit” suçundan 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası isteniyor. Dosya Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilirken, iddianamenin kabul edilmesi halinde gazeteci Altaylı önümüzdeki haftalarda hakim karşısına çıkacak.