Sözcü TV ana haber spikeri olarak çalışmaya başlayan Fatih Portakal’ın kurumdan aldığı maaş gazeteci Fatih Altaylı tarafından yapılan açıklamalar sonrasında Türkiye gündeminde geniş yer buldu. Fatih Portakal’ın çok yüksek maaş aldığını belirten ve bu konuda eleştiri yönelten Fatih Altaylı, bir anda ülkedeki gündemi değiştirmeyi başardı. Bu açıklamalar sonrasında gözlerin çevrildiği Fatih Portakal ise sessiz kalmayı tercih etmesi ile birlikte gündemde farklı spekülasyonların konuşulmasına da neden oldu.

Fatih Altaylı Ne Demişti?

Fatih Portakal’IN maaşına yönelik Fatih Altaylı’nın yaptığı ilk açıklamalarda 14 milyon lira gibi çok yüksek tutarlar belirtilmişti. Böyle bir ücretin ödenip ödenmeyeceği merak edilirken bu açıklamalar bazı kişiler tarafından eleştirildi ve abartılı bulundu.

Konuların gündeme gelmesinin en önemli nedenlerinden birisi ise Sözcü TV’de çalışan Ebru Baki ve genel yayın yönetmeni Alişer Delek gibi çok önemli isimlerin istifaları olmuştu. YouTube programında bu durumu değerlendiren Fatih Altaylı, maaş dengeleri konusunda Sözcü’de sorunların yaşandığını ve sadece Fatih Portakal’ın 14 milyon lira almasının huzursuzluk yarattığını söylemişti.

Fatih Portakal Ne Kadar Maaş Alıyor?

“Sözcü’de bir şeyler oluyor. Tam ne olduğunu da bilmiyoruz. Olayların kaynağının Fatih Portakal’ın orada aldığı maaş olduğu söyleniyor. Bunun da kurumda ciddi bir rahatsızlık yarattığı ve istifa ettiği konuşuluyor” diyerek bu konuda görüşlerini dile getiren Fatih Altaylı’nın iddiaları henüz kurum ya da Fatih Portakal tarafından yalanlanmadı.

İki tarafın da konuyla sessiz kalması ve hiçbir açıklama yapmaması ise soru işaretlerinin daha fazla oluşmasına ve konunun daha fazla Türkiye gündeminde yer almasına neden oldu. Şu ana kadarki süreçte hiçbir açıklamayı yapılmadığından dolayı Fatih Portakal’ın maaşı iddialardaki gibi 14 milyon lira olduğu düşünülüyor.