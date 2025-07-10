Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya Hayatını Kaybetti

Galatasaray Spor Kulübü’nde uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan Mehmet İsmail Sarıkaya yaşamını yitirdi. Spor camiasında derin bir iz bırakan Sarıkaya’nın vefat haberi, kulüp üyeleri ve taraftarlar başta olmak üzere iş dünyasında da geniş yankı buldu.

İnşaat mühendisi olan Sarıkaya, Galatasaray’da üç dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı. Son olarak Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev üstlenen Sarıkaya, aynı zamanda 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nde (1905 GSYİAD) üç dönem başkanlık görevinde bulunarak kulübe önemli katkılar sağladı. Galatasaray camiasında 11671 sicil numarasıyla tanınan Sarıkaya, topluluk içinde saygınlığıyla öne çıkan isimler arasında yer aldı.

1967 yılında İstanbul’da doğan Mehmet İsmail Sarıkaya, orta öğrenimini Robert Kolej’de, lise eğitimini ise Ata Koleji’nde tamamladı. Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde bitiren Sarıkaya, Galatasaray Yardımlaşma Vakfı mütevelli heyeti ve Galatasaray Yardımlaşma Sandığı üyesiydi. Evli ve iki çocuk babası olan Sarıkaya, İngilizce bilgisine de sahipti.

Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Sarıkaya’nın camiaya sağladığı katkılar hatırlatılarak ailesine, sevenlerine ve kulübe başsağlığı dileklerinde bulunuldu. Vefat nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

İsmail Sarıkaya’nın cenazesi, 12 Temmuz Cumartesi günü İstanbul Etiler Camii’nde öğle namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.