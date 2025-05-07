Gazeteci Barış Pehlivan 1 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Aldı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, “haberleşmenin gizliliğini ihlal” suçlamasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararla ilgili açıklamayı kişisel sosyal medya hesabından yapan Pehlivan, sürecin adil şekilde işlemediğini savundu.

Pehlivan, mahkeme kararını kamuoyuyla paylaşarak, yargılamanın yazısında adı geçen savcının çalışma arkadaşları tarafından yürütüldüğüne dikkat çekti. Paylaşımında, “Hiçbir cümlesi yalanlanmayan yazımı, o yazının içinde adı geçen savcının mesai arkadaşları değerlendirdi.” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu haberde yer alan bilgilere göre Pehlivan görüştüğü savcının geçmişte AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı görevinde bulunduğunu, bu dönemde trafikte yaşanan bir tartışma sırasında bir kişiyi silahla yaraladığını ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Müdafaa Demokrasi ve Hukuk Derneği’nin 2016 yılına kadar üyesi olduğunu belirtmişti.

Kararın ardından bir değerlendirme daha yapan gazeteci, söz konusu suçun nasıl işlendiğini anlamadığını ifade ederek, mevcut yargı sisteminde bu sorusuna anlamlı bir yanıt bulamayacağını söyledi.