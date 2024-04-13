Gazeteci Ömür Bir Hayatını Kaybetti

Milliyet, Hürriyet ve Anadolu Ajansı’nda uzun yıllar muhabirlik yapan, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Ömür Bir, mesleki hayatında yaptığı haberlerle Ayvalık’a ilişkin pek çok habere imza attı.

Evli ve iki yetişkin çocuk babası olan Ömür Bir’in cenazesi Sakarya Camii’nde kılınan öğle namazının ardından, Ayvalık Kabristanında toprağa verildi.

Cenaze töreninde Ömür Bir’in ailesi Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Belediyesi Meclis Üyeleri, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ve vatandaşlar hazır bulundu.

Özge Tekeli See Full Bio 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.