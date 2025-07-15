Gelibolu Belediyesi İtfaiye Eri Alımı İçin Başvuruları Açtı

Çanakkale’nin Gelibolu Belediyesi, itfaiye eri kadrosuna ilk defa atanmak üzere personel alımı gerçekleştirecek. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2024 puanına göre yapılacak alımda, toplam 2 itfaiye eri istihdam edilecek.

Başvuru yapacak adayların harita ve kadastro önlisans programlarından mezun olmaları, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları ve KPSS P93 puan türünden en az 65 puan almış olmaları gerekiyor. Kadro için kadın ve erkek adaylar başvuruda bulunabilecek.

Genel şartlar arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, belirli suçlardan hüküm giymemek, sağlık ve askerlik durumunun uygun olması yer alıyor. Özel şartlarda ise adayların belirlenen boy ve kilo kriterlerini karşılaması, 30 yaşından gün almamış olmaları ve itfaiye çalışma koşullarına uygun sağlık durumuna sahip olmaları isteniyor.

Başvurular, 18-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında Gelibolu Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen yapılacak. Posta ve diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Sınav süreci, sözlü ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleştirilecek. Sözlü sınav 1 Eylül’de, uygulamalı sınavlar ise 2-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Sınavda adayların Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve yerel yönetimler ile ilgili temel mevzuat bilgisi ölçülecek. Ayrıca mesleki yetkinlik, araç kullanımı ve fiziksel dayanıklılık değerlendirilecek.

Sınav sonuçları, belediyenin resmi internet sitesinden ilan edilecek. Adaylar sınav puanı ile KPSS puanlarının ortalamasına göre sıralanacak. Başarı sıralamasına göre atama yapılacak ve asil ile yedek aday listeleri yayımlanacak. İtirazlar, sonuçların ilanından itibaren 7 gün içinde yazılı olarak yapılabilecek.

Detaylı bilgi ve başvuru formu Gelibolu Belediyesi’nin resmi web sitesinde erişime açık bulunuyor.