Gençlik ve Spor Bakanlığı 2025 Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025 yılı için toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı başvurularını 9-18 Ağustos tarihleri arasında tamamladı. Başvuruların yoğun ilgi görmesiyle birlikte adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor.

Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek kadrolar arasında 2 bin 750 temizlik işçisi, 1.150 güvenlik görevlisi ve 500 bakım-onarım personeli bulunuyor. Temizlik ve güvenlik kadroları erkek ve kadın adaylar için ayrı gruplar halinde dağıtılırken, bakım ve onarım personeli erkek ve kadın adaylara açık şekilde planlandı.

Alım Yapılan Kadro ve Kontenjanlar

Temizlik Personeli 1. Grup: 1.251 Erkek

Temizlik Personeli 2. Grup: 1.499 Kadın

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1. Grup (Lisans): 75 Erkek

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2. Grup (Lisans): 75 Kadın

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 3. Grup (Ön Lisans): 554 Erkek

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 4. Grup (Ön Lisans): 446 Kadın

Bakım Onarım Tesisat Personeli: 137 Erkek/Kadın

Sıhhi Tesisatçı: 143 Erkek/Kadın

İklimlendirme Personeli: 220 Erkek/Kadın

Bakanlık tarafından henüz sonuçların kesin açıklanma tarihi duyurulmadı. Adaylar, isim listelerinin ilan edilmesinin ardından bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden sonuçlara ulaşabilecek.