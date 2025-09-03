Close Menu
    Gençlik ve Spor Bakanlığı 2025 Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4 bin 400 kişilik sözleşmeli personel alımı için başvurular tamamlandı; adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025 yılı için toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı başvurularını 9-18 Ağustos tarihleri arasında tamamladı. Başvuruların yoğun ilgi görmesiyle birlikte adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor.

    Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek kadrolar arasında 2 bin 750 temizlik işçisi, 1.150 güvenlik görevlisi ve 500 bakım-onarım personeli bulunuyor. Temizlik ve güvenlik kadroları erkek ve kadın adaylar için ayrı gruplar halinde dağıtılırken, bakım ve onarım personeli erkek ve kadın adaylara açık şekilde planlandı.

    Alım Yapılan Kadro ve Kontenjanlar

    Temizlik Personeli 1. Grup: 1.251 Erkek

    Temizlik Personeli 2. Grup: 1.499 Kadın

    Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1. Grup (Lisans): 75 Erkek

    Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2. Grup (Lisans): 75 Kadın

    Koruma ve Güvenlik Görevlisi 3. Grup (Ön Lisans): 554 Erkek

    Koruma ve Güvenlik Görevlisi 4. Grup (Ön Lisans): 446 Kadın

    Bakım Onarım Tesisat Personeli: 137 Erkek/Kadın

    Sıhhi Tesisatçı: 143 Erkek/Kadın

    İklimlendirme Personeli: 220 Erkek/Kadın

    Bakanlık tarafından henüz sonuçların kesin açıklanma tarihi duyurulmadı. Adaylar, isim listelerinin ilan edilmesinin ardından bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden sonuçlara ulaşabilecek.

