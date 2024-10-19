Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından sosyal medya ve resmi site üzerinden bilgilendirme yapıldı. Son dönemlerde çok fazla kişinin mağduriyet yaşaması üzerine açıklama yapılırken sahne mesaj ve siteler üzerinden vatandaşların işlem yapmaması ve bu detaya dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Vergi Borcunuz Var Mesajlarına Dikkat!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamalarda vatandaşlara SMS ve e-posta ile “Vergi borcunuz var” denilerek mesaj gönderildiği ve bu mesajlarda da doğrudan ödeme yapılabilecek linklere yer verildiği belirtildi. Bu linklere tıklayan kişiler GİB’in resmi sistemi ve online sistemleriyle birebir benzeyen sayfalara yönlendirildiği de açıklanırken kredi kartı ile ödeme yapan vatandaşların vergi borçlarını ödemek yerine dolandırıcıların ağına düştüğü aktarıldı.

https://dijital.gib.gov.tr adresi ile bire bir tasarımı yapılan sayfalar nedeniyle vatandaşların duruma dikkat etmediğini ve bu nedenle de çok sayıda mağduriyetin yaşandığı belirtildi. Sahte site üzerinden yapılan işlemlerde üstelik vatandaşların kredi kartı bilgileri de ele geçiriliyor.

“Resmi Sitelerden İşlem Yapılmalı”

GİB açıklamasının sonunda ise resmi siteler dışında hiçbir site üzerinden işlem yapılmaması gerektiği belirtildi. Bu kapsamda ise vatandaşların https://dijital.gib.gov.tr adresini GİB Mobil uygulamasını ya da anlaşmalı bankaların bankacılık kanalları ile ödeme yapılması gerektiği vurgulandı.