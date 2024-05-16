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Göçmen Kaçakçılarına 12 Yıla Kadar Hapis Talebi

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan İ.B. ve Ö.G. için 12'şer yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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Kırklareli’nde, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklu 2 sanık hakkında 12’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca İ.B. ile Ö.G. hakkında hazırlanan iddianame, Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık Ö.G’nin, yönetimindeki panelvan araç ile yasa dışı yollarla Bulgaristan sınırını geçemeyen 12 düzensiz göçmeni İstanbul’a götürmeye çalışırken sanık İ.B. ile jandarma ekiplerince yakalandığı belirtiliyor.

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Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan İ.B. ve Ö.G. için 12'şer yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanıkların, jandarma kontrol noktaları öncesinde düzensiz göçmenleri indirip, kontrol noktalarını geçtikten sonra yeniden araca aldığı, köy yollarından İstanbul’a ulaşmaya çalıştığı aktarılıyor.

Her düzensiz göçmen ile 8 bin lira karşılığında anlaştıkları bilgisine yer verilen sanıklar İ.B. ve Ö.G. hakkında “göçmen kaçakçılığı” suçundan 7 yıl 6 aydan 12’şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Olay

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Aralık 2023’te düzensiz göçmenlerin olduğu belirlenen bir panelvanın Demirköy ilçesinden İstanbul istikametine seyrettiği bilgisi üzerine çalışma yapmıştı.

İçerisinde 12 düzensiz göçmen olduğu tespit edilen Ö.G. idaresindeki panelvan durdurulmuş, gözaltına alınan İ.B. ve Ö.G. tutuklanmıştı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilmişti.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Göçmen Kaçakçılığı

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