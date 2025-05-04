Green Card 2025 Sonuçları Açıklandı: Sonuçlar Nasıl Sorgulanır?

Amerika Birleşik Devletleri’nde kalıcı oturma ve çalışma hakkı elde etmek isteyen binlerce kişinin merakla beklediği 2025 Green Card (DV Lottery) çekiliş sonuçları açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte, başvuru sahipleri sonuçlara online sistem üzerinden erişebiliyor.

Green Card 2025 Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Green Card başvuru sonuçları, 3 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19.00 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar, sonuçları yalnızca resmi DV Lottery internet sitesi olan “https://dvprogram.state.gov/” adresi üzerinden sorgulayabiliyor.

Sonuçları görüntülemek isteyen adayların, başvuru sırasında kendilerine verilen Confirmation Number (Onay Numarası), soyadı ve doğum yılı bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde girmeleri gerekiyor. Bu bilgileri girdikten sonra “Continue” (Devam Et) butonuna tıklayarak sonuç ekranına ulaşabilirsiniz.

Confirmation Number Nedir?

Green Card başvurusu tamamlandığında, sistem tarafından her başvuru sahibine benzersiz bir Confirmation Number (Onay Numarası) verilir. Bu numara, sonuçları öğrenmek için zorunludur. Confirmation Number’ınızı unuttuysanız, aynı site üzerinden “Forgot Confirmation Number” (Onay Numarasını Unuttum) seçeneğini kullanarak, kişisel bilgilerinizle bu numarayı yeniden alabilirsiniz.

Sonuçlara erişim için gerekli bilgiler:

Confirmation Number (Onay Numarası)

Soyadı

Doğum yılı

Sonuç sayfasına doğrudan ulaşmak için şu adresi kullanabilirsiniz: https://dvprogram.state.gov/ESC

Green Card çekilişinde kazananlar, ABD Göçmenlik süreciyle ilgili bir dizi adımdan geçtikten sonra daimi ikamet hakkı kazanacaklar. Sonuçların ardından yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgi, yine resmi sitede yer alıyor.

Siz de başvurunuzu yaptıysanız, yukarıdaki adımları takip ederek Green Card 2025 çekiliş sonucunu hemen öğrenebilirsiniz.