CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk Türkiye’de vatandaşların büyük tepki gösterdiği ve hükümetten destek beklediği GSM operatör fiyatları için adım attı. Fahiş fiyatlar için sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Milletvekili Öztürk, konuyla ilgili ”Ekonomik krizin faturası halka kesilirken, vatandaş en temel ihtiyaçlarından vazgeçmek zorunda kalıyor. 2024 yılında iletişim de herkes için en temel ihtiyaçlardan biri” dedi.

20 Milletvekilinden GSM Operatörlerine Karşı Hamle

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ile birlikte 19 milletvekilinin hazırladığı araştırma önergesi, Meclis’e sunuldu. Araştırma önergesinde tarifelerin neye göre belirlendiği, tarifelerde haksız bir fiyatlandırmanın yapılıp yapılmadığının incelenmesi istendi. Bunun için bir komisyon kurulması da talep edilirken Meclis’teki diğer milletvekillerinin bu araştırma önergesine nasıl bir yaklaşımda bulunacağı merak edildi.

“Önergemizi Sunduk”

Konuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından aktaran Milletvekili Hasan Öztürk, “GSM operatörlerinin kestiği fahiş faturalar, vatandaşı artık isyan etme noktasına getirdi. Operatör soygununa karşı TBMM Başkanlığı’na Araştırma Önergemizi sunduk. Halkımız neyden dertliyse biz de ondan dertliyiz. Kimse kendini yalnız ve çaresiz hissetmesin, biz buradayız!” dedi.

Bu açıklamalar sonrasında süreç yakın takibe alındı. Operatörler tarafından yapılan açıklamalarda mobil ve internet faturalarındaki fiyatların normal olduğu belirtilmişti. Üstelik hiçbir şirketten geri adım atılmayacak olması da dikkat çekti.