Türkiye’de tüketicilerin haklarının korunması, taklit ve tağşişin önüne geçilebilmesi adına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeni bir proje başlatılmıştı. Vatandaşların satın alacakları üründe herhangi bir hile olup olmadığını kontrol edebilmesi adına anlık platformu devreye alan bakanlık, yeni sistemi kullanıma açtı. Yeni platform ile birlikte 463 üründeki hile ve tağşiş de tek tek, marka marka açıklandı.

Güvenilir Gıda Sistemi Nasıl Çalışacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan denetimlerde tespit edilen tüm taklit ve hileli gıda listelerini platform üzerinden anlık paylaşacak. Sitedeki Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesinden ulaşabilecek listelerde kişiler marka, üretici firma ve ürün adlarına göre arama yapabilecek. Ayrıca listede duyuru tarihi, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk ve parti/seri no gibi tüm bilgileri yer alacağı için tüketiciler güvenli bir şekilde alışveriş yapabilecek. Platformda aynı zamanda gıda okuryazarlığıyla ilgili bilgilendirici içeriklere de yer verilecek.

Taklit ve Tağşiş Yapılan 463 Ürün Belirlendi

Kullanıma açılan platformda ilk listeler de paylaşıldı. Taklit ve tağşiş yapılan gıdaları kamuoyuyla paylaşan bakanlık, 463 üründe ihlal yapıldığını duyurdu. Tüm bu bilgiler için https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/ adresine giriş yapılması yeterli olacak.