Haziran Ayında Sıcaklık Rekorları Art Arda Kırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2025 yılı Haziran ayı ülke genelinde son 55 yılın en sıcak dördüncü haziran ayı olarak kayıtlara geçti. Erzurum’da ölçülen -0.2 derece en düşük sıcaklık olurken, en yüksek sıcaklık Cizre’de 45.6 derece olarak gerçekleşti. İzmir merkezde 41.8 derece, Dikili’de 41.7 derece, Seferihisar’da 40.6 derece, İstanbul Florya’da 36.3 derece ve Sinop’ta 33.7 derece haziran ayı için yeni sıcaklık rekorları oldu.

Türkiye’de 1991-2020 döneminin haziran ayı ortalaması 21.8 derece iken, bu yıl Haziran ayında ortalama sıcaklık 23.0 dereceye yükseldi. Meteorolojik istasyon kayıtlarına göre 26-29 Haziran tarihleri arasında dört farklı merkezde haziran ayı en yüksek sıcaklık rekorları yenilendi.

Beş ayrı merkezin kendi haziran sıcaklık rekorları da kırıldı. İzmir merkezde 2024’te 41.4 derece olan rekor 2025’te 41.8 dereceye ulaştı. Dikili’de 1942’de kaydedilen 41 derece rekoru, bu yıl 41.7 dereceyle geçti. Seferihisar’da önceki rekor 40.5 derece iken yeni rekor 40.6 derece oldu. İstanbul Florya’da 1982’de 36.2 derece olan haziran rekoru 36.3 dereceye çıktı. Sinop’ta ise 2007’de ölçülen 33.2 derece rekoru 33.7 derece ile güncellendi.

Bölgesel değerlendirmede, Marmara Bölgesi’nde haziran ayı uzun yıllar ortalaması 22.0 derece iken 2025 yılında 23.5 dereceye yükseldi. Bölgede Balıkesir’de 9.2 derece en düşük, Lüleburgaz’da ise 40.2 derece en yüksek sıcaklık ölçüldü. Ege Bölgesi’nde ortalama sıcaklık 23.7 dereceden 25.8 dereceye çıktı; en düşük sıcaklık 6.5 derece (Simav), en yüksek sıcaklık ise 43.9 derece (Milas) olarak kaydedildi.

Akdeniz Bölgesi’nde uzun yıllar ortalaması 24.0 derece olan haziran sıcaklığı, 2025 Haziran’ında 25.8 dereceye ulaştı. Bölgedeki en düşük sıcaklık Göksun’da 4.6 derece, en yüksek sıcaklık Dalaman’da 43.0 derece olarak gerçekleşti. İç Anadolu Bölgesi’nde haziran ortalaması 19.3 dereceden 20.4 dereceye yükselirken, en düşük sıcaklık Kangal’da 1.5 derece, en yüksek sıcaklık Çankırı’da 36.5 derece olarak ölçüldü.

Karadeniz Bölgesi’nde uzun yıllar ortalaması 19.8 derece olan haziran sıcaklığı 20.1 dereceye çıkarken, Bayburt’ta 3.4 derece en düşük, Beypazarı’nda 37.8 derece en yüksek sıcaklıklar görüldü. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ortalama sıcaklık 19.1 dereceden 19.9 dereceye yükseldi; Erzurum’da -0.2 derece en düşük, Ergani’de ise 38.4 derece en yüksek sıcaklıklar ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise haziran ortalaması 27.2 dereceden 29.2 dereceye çıktı. Bölgedeki en düşük sıcaklık Batman’da 12.8 derece, en yüksek sıcaklık ise Cizre’de 45.6 derece olarak kaydedildi.

Yağış miktarları ise Türkiye genelinde normalin altında gerçekleşti. Haziran ayında ortalama yağış miktarı 12.5 mm olurken, 1991-2020 dönemi haziran ortalaması olan 33.6 mm’nin yüzde 63 altında kaldı. Marmara Bölgesi’nde son 65 yılın, İç Anadolu’da ise son 22 yılın en düşük haziran yağışları ölçüldü.