Hepsiburada resmi duyuruyu yaptı. Hepsiburada açıklamasına göre “Efsane Cuma” indirimleri başladı. Bu kapsamda teknoloji, ev – yaşam, moda, kozmetik ve daha birçok kategoride binlerce üründe çeşitli fırsatlar sunuyor.

Hepsiburada Efsane Cuma ile Link Gelir Devam Edecek

Hepsiburada’nın, kullanıcıların ürün linklerini çevreleriyle paylaşarak kazanç sağlamalarına imkan sunan Link Gelir programı, Efsane Cuma boyunca kazanç fırsatları sağlıyor. 100 bin liraya kadar Hepsipara kazanabilen Hepsiburada Link Gelir kullanıcıları, geniş ürün yelpazesi arasından binlerce ürünü paylaşarak çevrelerinde alışveriş tercihlerini etkileyen önemli bir rol üstleniyor.

Hepsiburada Efsane Cuma fırsatlarında evden yaşam alanlarına, teknolojiden modaya uzanan geniş bir yelpazede cazip indirimler sunuyor. Ev tekstilinden dekorasyona, mutfak gereçlerinden süpermarket alışverişine kadar tüm ihtiyaçları karşılayacak fırsatlarla dolu bu kampanya döneminde, mobilyalarda ekstra yüzde 15 net indirim, giyim ve ayakkabı ürünlerinde sepette ek indirimler ve bebek ürünlerinde yüzde 70’e varan indirim sunuluyor.

Hepsiburada, teknolojiseverler için de seçili bilgisayarlarda, robot süpürgelerde, kahve makinelerinde ve televizyonlarda özel fırsatlar sunuyor.

Hepsiburada platformundaki yenilikler arasında yer alan HepsiEmlak mağazası da Efsane Cuma kampanyasında kullanıcılarla buluşmaya devam ediyor. Gayrimenkul alanına yenilikçi çözümler getiren HepsiEmlak, piyasaya göre yüzde 25’e varan alım fırsatları sunacak.

Hepsiburada Efsane Cuma İndirimleri Ne Zaman Bitecek?

Hepsiburada Efsane Cuma indirimleri 29 Kasım’a kadar devam edecek.