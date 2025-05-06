5-6 Mayıs’ta kutlanan Hıdırellez Türkiye’de yeniden gündem oldu. Peki, Hıdırellez dinimizde var mı? Hıdırellez kutlamak günah mı? İşte merak edilenler…

Mayıs ayına girilmesiyle birlikte 5-6 Mayıs tarihlerinde Hıdırellez kutlanıyor. Sosyal medyada da ana gündemlerinden birisi olan Hıdırellez için İslamiyet ile ilişkisi de tartışma konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Hıdırellez’in İslam’da olmadığını söyleyerke paylaşımlara tepki gösterirken bazı kullanıcılar ise art niyet taşımayan paylaşımlara saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi. Peki, Hıdırellez dinimizde var mı?

Hıdırellez İslamiyet’te Var mı? Hıdırellez’in İslam’daki Yeri Ne?

Geçmişi yüzyıllara dayanan Hıdırellez; baharın coşkusunu, doğanın canlanmasını temsil ediyor. Türk İslam kültürel tarihinde de yeri olan Hıdırellez, Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu gün olarak da biliniyor. Rumi takvime göre 23 Nisan’a denk gelen bu özel gün, İslamiyet çok uzak bir durum değil. Hıdırellez günlerinde genellikle gül ağaçlarına dilek kağıdı asmak, ateşten atlamak gibi gelenekler yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı gelen soruların ardından Hıdırellez’le ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre Hıdırellez’in İslam’da yeri bulunmuyor. Ancak Hıdırellez’in caiz olup olmadığı kutlamalara göre değişiyor. Kültürel bir neşe ve inanç doğrultusunda doğaya ve nimete şükretmek İslam için bir sakınca yaratmıyor. Ancak batıl inan ve şirk gibi durumlara karşı bir Hıdırellez kutlaması yapılıyorsa bu İslam’a uygun görülmüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre Hızır’dan medet ummak için dilekler dilemek, Allah’tan başkasından yardım istemek ve bu yönde bir inanca sahip olmak Hıdırellez için en büyük sakıncalardan birisi.