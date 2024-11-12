Türkiye’de yediemin olarak adlandırılan otoparklarda bulunan binlerce araç için yıllardır işlem yapılmıyor. Bu araçların piyasaya kazandırılması ve otoparklarda yer açılması için başlatılan çalışmalarda hükümet uygun fiyatlar ile araç satışını gerçekleştirmiş olacak. İhale yoluyla yapılacak satışlarda tüm işlemler resmi bir şekilde gerçekleştirileceği için vatandaşlar için hiçbir risk bulunmuyor

Yediemin Otoparklarından Araç Nasıl Alınır?

Yediemin otoparklarından araç almak isteyenlerin online araç satışı sayfalarından işlem yapması gerekiyor. Online olarak başlatılan ihalelerde araçlarla ilgili tüm detaylara yer veriliyor. Böylece araçların satılmasının önündeki tüm engeller de kaldırılmış oluyor. Düzenleme ile satışın önünün açılması sayesinde araç sahibi olmak isteyenler için pek çok fırsat da ortaya çıkmış durumda. Farklı marka ve model araçların yer aldığı Yediemin otoparklarında tüm işlemlerin UYAP üzerinden yapıldığı için herhangi bir mağduriyet de yaşanmıyor. E-satış UYAP üzerinden giriş yapılmasıyla birlikte araçlara ulaşmak, teklif vermek mümkün.

İhaleye katılmak isteyenlerin yüzde 10 teminat verme şartı bulunuyor.