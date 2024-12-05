Türkiye’de hükümet tarafından yapılan yardımların yanı sıra İstanbullu vatandaşlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi de vatandaşlar destek oluyor. Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SEDEP) kapsamında yapılan desteklerde başvuru dönemlerinde yapılan başvurular değerlendiriliyor. Bu değerlendirmeler sonucunda ise İBB sosyal yardım yapılmaya şartları uyan hanelere destekler verilmeye başlanıyor.

İBB Sosyal Yardım Başvuruları Nasıl Yapılır?

İBB sosyal yardım başvuruları için online başvuru kanalları kullanılıyor. İBB sosyal yardım başvuru sayfası üzerinden yapacağınız başvuru sonrasında durumunuz değerlendirilerek sonuçlandırılacak. İBB sosyal yardımlarında ayni ve nakdi yardımlar yapılıyor. Başvuruların sorunsuz ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi adına sade bir formun tercih edildiği online sayfadan siz de başvurunuzu yapabilirsiniz.

İBB Sosyal Yardımları Neler?

Başvuru yapacak kişilerin yardımlardan birisini ya da birçoğunu seçebilmesi mümkün. Başvurularda bireysel olarak değil, bir hanedeki tüm vatandaşlar değerlendirildiğinden dolayı aynı hanedeki kişilerin ayrı ayrı başvuru yapmaması gerekiyor. İBB sosyal yardımları şöyle;