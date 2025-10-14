İBB Ulaşıma Zam Yapıldı İddialarını Yalanladı

Çarşamba, Ekim 15, 2025

İstanbul’da toplu taşıma zammı söylentilerini İBB yalanladı; Ekim ayı gündeminde herhangi bir zam teklifi bulunmadığı açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte toplu taşımaya yeni bir zam yapılacağı yönünde medyada yer alan haberleri kesin bir dille yalanladı. Son günlerde çeşitli mecralarda gündeme gelen “İstanbul’da ulaşıma zam geliyor” iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İBB Meclisi’nin Ekim ayı gündeminde ulaşıma ya da diğer kalemlere ilişkin herhangi bir zam teklifi bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verdi. Özcan, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, dolaşıma sokulan haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Bazı medya organlarında, İBB Meclisi’nin ulaşım, kültür-sanat, çevre ve kent ekonomisi gibi alanlarda yeni zam kararlarını gündemine aldığı iddia edilmişti. Ancak Özcan, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Ekim ayı oturumlarında herhangi bir zam teklifi yok. Asılsız haberlere itibar etmeyiniz.” ifadeleriyle iddiaları net bir şekilde reddetti.

İBB’den Net Mesaj

İBB de benzer şekilde, şu an için toplu ulaşım ücretlerinde değişiklik yapılmasının gündemde olmadığını teyit etti. Belediyeden yapılan bilgilendirmede, İstanbul’da vatandaşların ulaşım hizmetlerinden mevcut tarifeler üzerinden yararlanmaya devam edeceği bildirildi.

İBB, vatandaşlara yalnızca resmi kanallar üzerinden yapılan açıklamalara itibar edilmesi çağrısında bulundu. Belediyenin açıklamasında, “Kamuoyunu yanıltmaya yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı.” vurgulandı.

