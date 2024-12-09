Türkiye’de bağımsız gazetecilerden birisi olarak kendini kabul ettiren 28 yaşındaki İbrahim Haskoloğlu, Türkiye’den ayrılma kararı aldı. Yaptığı haberlerde pek çok ismin ifşa olmasını sağlayan ve pek çok olayın aydınlatılmasında başarılı bir gazetecilik sergileyen İbrahim Haskoloğlu, son dönemlerde tehditler aldığını söylemişti.

İbrahim Haskoloğlu Neden Yurt Dışına Yerleşiyor?

5 yıldan beri mesleğini yapan İbrahim Haskoloğlu, yaptığı yeni açıklamasında yurt dışına yerleşeceğini duyurdu. Aldığı ölüm tehditlerinin kararda etkili olduğu görüldü. İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesaplarından yaptığı resmi açıklamasında şöyle dedi;

28 yaşındayım ve 5 senedir habercilik yapıyorum. Beni seversiniz, sevmezsiniz ama hiçbir karşılığı olmadan ve hiçbir parti gözetmeden milyonlarca insanın daha iyi bir ülkede yaşaması için elimden geleni yaptım. Sizin güvende olmanız için hapse girdim, geri adım da atmadım. Sonrasında da haklı olduğum ortaya çıktı, işime devam ettim. Küçük çocukların, kadınların, herbir vatandaşın hangi partiden olursa olsun iyiliği için uğraştım. Bir gün bile maddi destek istemedim. Bu haberlerimden dolayı son 2 aydır çok ciddi şekilde tehdit edilmeye başlandım ve kendi evimden ayrılmak zorunda kaldım. Bunu paylaştığımda kimse aramadı bile, yanımda durmadı. Aldığım risklere baktığımda toplumdan iftiralara uğradım ve kaçak gibi farklı şehirlerde yaşamaya başladım. Bunları utandığımdan da hiç anlatmadım. Bu yaşımda uluslararası medya kuruluşlarına en fazla katılan Türk gazetecilerden biri oldum. Yaptığım haberler tüm gündemi değiştirdi, haber kanalları emeklerimi çaldı ama bir gün ödüle, tebrike bile laik görülmedim bu ülkede. Latin Amerika’da katıldığım kanallarda hiç benim kültürümde olmayan insanlardan daha fazla değer gördüm ama kendi ülkeme önem verdim. Başarıları ödüle laik insanlara baktığımda ise hiçbir riske girmeden yaşayan insanlar olduğunu fark ettim. Hiçbir şey yapmadan korumalarla gezen gazetecilerle tanıştım. Benim amacım kendimi övmek değil, kendimi çok iyi de görmüyorum ama yaşadığım hayat gerçekten artık çok kötü bir hale vardı. Zor zamanda yanıma baktığımda ise kimse yok ve belki bir köşede öldürülsem en fazla 1 hafta konuşulacak. O nedenle uzun bir süre dönmemek üzere Türkiye’den tamamen taşınma kararı alıyorum. Türkiye’de hiçbir mahkemeden ceza almadım, hepsinden aklandım. Erdoğan’a karşı bile kazandım. Bir köşede öldürülmek istemediğim için bu kararı alıyorum. Muhalif vekillerden geçinip kendine gazeteci diyen Halk Tv elemanlarından ve A Habercilerden olmadığım için bu yalnızlığı yaşıyorum. Pişman da değilim. Öyle değerli görüleceğime böyle yalnız kalırım. Bunları bilmelerine rağmen 1 tane siyasi, gazeteci, yetkili aramadı. Aramamaları umrumda değil ama sizler bilin istiyorum. Yine de milyonlarca insanın dertlerini dile getirdiğim için mutluyum, buna devam edeceğim. Bugüne kadar da hiçbir zaman yanlış bir iş yapmadım. Eksikliklerim ve kırdıklarım oldu tabi ki, bunun için özür dilerim. Bundan sonra yaptığım işe Türkiye’den devam etmeyeceğim. Destekleyen herkese teşekkür ederim. Haksızlık edenlere de hakkımı helal etmiyorum.

brahim Haskoloğlu Kimdir?

1996 yılında Malatya’da doğan İbrahim Haskoloğlu, üniversite eğitimini İstanbul’da tamamladı. Öğrencilik yıllarında, çeşitli haber kanallarında staj yaparken YouTube kanalında dikkat çekici bir içerik üretimine başladı. Türkiye’nin önemli siyasetçileri, bakanları ve gazetecileriyle gerçekleştirdiği röportajlarla kısa sürede adını duyurdu.

Bu röportajlardan bazıları ulusal televizyon kanallarında yer alırken, sosyal medya üzerinden yaptığı özel haberler Haskoloğlu’nun takipçi kitlesini hızla genişletti. Üniversite sonrası kariyerine dijital platformlarda devam eden Haskoloğlu, uluslararası arenada da adından söz ettiren bir gazeteci oldu. 2019 yılında Venezuela’daki olayların kilit ismi Juan Guaido ile gerçekleştirdiği röportaj, onu dünya çapında tanınır hale getirdi.

Guaido, o dönem yalnızca üç medya kuruluşuna röportaj vermişti: New York Times, Vice News ve İbrahim Haskoloğlu. Bu önemli başarının ardından CNN Espana’nın özel konuğu olarak yayına bağlanan Haskoloğlu, Latin Amerika’nın önde gelen kanallarında Türkiye ve Ortadoğu üzerine yorumlar yapmaya başladı.

ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile gerçekleştirdiği röportaj ise, Haskoloğlu’nun uluslararası medya kariyerindeki bir diğer önemli dönüm noktası oldu. Hem İngilizce hem de İspanyolca dillerinde yaptığı yayınlarla dikkat çeken Haskoloğlu, farklı ülkelerdeki medya kuruluşlarına konuk olarak katılmayı sürdürüyor. YouTube’daki özgün içerikleri ve sosyal medya etkinliğiyle dijital gazeteciliğin önemli isimlerinden biri haline geldi.

Sosyal Medya Hesapları

İbrahim Haskoloğlu’nun içeriklerini ve çalışmalarını takip etmek için sosyal medya hesaplarına göz atabilirsiniz: