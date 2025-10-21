Salı, Ekim 21, 2025

Son Dakika

“Aile Kart” ile Sosyal Yardımlar Artık Tek Kartta 33 dakika ago
İçişleri Bakanlığı 500 Kaçak Suçlunun Geri Getirilmesini Sağladı 1 saat ago
Beşiktaş’ta Konyaspor Maçı Öncesi 6 Eksik 16 saat ago
Kasım Ayı Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak? 17 saat ago
Enes Batur’dan “Tarikat” İddialarının Ardından Dikkat Çeken Paylaşımlar 17 saat ago
Murat Tomruk’un İfadesi Koç Holding Hisselerini Etkiledi 18 saat ago
Kadınlar Zorunlu Askere Gidecek mi? 18 saat ago
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yarın Toplanıyor 18 saat ago
“Ülker Abla” Dizisinin Yönetmeni Belli Oldu 18 saat ago
Fatih Ürek Yoğun Bakımda: Yakın Arkadaşı Son Durumu Paylaştı 19 saat ago

İçişleri Bakanlığı 500 Kaçak Suçlunun Geri Getirilmesini Sağladı

İçişleri Bakanlığı, uluslararası işbirlikleriyle yurt dışında kaçak olarak bulunan 500 suçlunun Türkiye’ye iadesini sağladı.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
İçişleri Bakanlığı 500 Kaçak Suçlunun Geri Getirilmesini Sağladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kabine döneminde yurt dışında kaçak olarak bulunan 500 kişinin Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, uluslararası işbirlikleri ve koordineli çalışmalar sayesinde kırmızı bültenle aranan suçluların takibinin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre aralarında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan aranan R.R., “Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma” suçundan aranan T.B. ve “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan aranan Y.E.A. isimli kişiler; Almanya, Karadağ ve Kazakistan’dan Türkiye’ye getirildi.

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı yetkilileri, istihbarat ve narkotik suçlarla mücadele birimleri ile asayiş daire başkanlıklarının koordinasyonunda yürütüldü. İlgili ülkelerin kolluk birimleri ile sağlanan ortak çalışma sayesinde yurt dışına kaçan şahısların yakalanması mümkün oldu.

Bakan Yerlikaya, “Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri ülkemize getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için çalışmalarımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX