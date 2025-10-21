İçişleri Bakanlığı 500 Kaçak Suçlunun Geri Getirilmesini Sağladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kabine döneminde yurt dışında kaçak olarak bulunan 500 kişinin Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, uluslararası işbirlikleri ve koordineli çalışmalar sayesinde kırmızı bültenle aranan suçluların takibinin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre aralarında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan aranan R.R., “Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma” suçundan aranan T.B. ve “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan aranan Y.E.A. isimli kişiler; Almanya, Karadağ ve Kazakistan’dan Türkiye’ye getirildi.

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı yetkilileri, istihbarat ve narkotik suçlarla mücadele birimleri ile asayiş daire başkanlıklarının koordinasyonunda yürütüldü. İlgili ülkelerin kolluk birimleri ile sağlanan ortak çalışma sayesinde yurt dışına kaçan şahısların yakalanması mümkün oldu.

Bakan Yerlikaya, “Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri ülkemize getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için çalışmalarımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.