İçişleri Bakanlığı Tarafından Gerçekleştirilen Operasyonlarda 20 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurduğu ortak operasyonlar kapsamında, İstanbul merkezli olmak üzere Niğde, Mersin, Adana, Konya, Muğla ve Norveç’in Oslo şehrinde eş zamanlı çalışmalara imza atıldı. Üç farklı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, İsveç ve Norveç’in adli makamlarıyla iş birliği sağlandı.

Operasyonda, İsveç tarafından kırmızı bültenle aranan İ.A.Ç. ile Norveç tarafından kırmızı bültenle aranan Y.K. dahil toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, MASAK Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yanı sıra İsveç ve Norveç polis birimleri ortak çalışmalara destek verdi.

Yürütülen soruşturmalar neticesinde suç örgütlerinin; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde ithal etme ve suç gelirlerini aklama faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi. Yapılan operasyonlarda toplamda 1 ton 540 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mali Suçlarla Mücadele Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlarda, şüphelilere ait 53 taşınmaz, 27 araç ve 15 şirket ya da şirket ortaklığı tespit edilerek, yaklaşık 1,5 milyar Türk Lirası değerindeki mal varlığına el konuldu.

Operasyon sürecinde destek veren İsveç ve Norveç emniyet birimlerine teşekkür eden Bakan Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ilgili il emniyet müdürlükleri, polis ekipleri ve MASAK çalışanlarının çalışmalarını takdir etti.