Türkiye’de anayasa değişikliği tartışmaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından anayasa maddelerinin değişmesine yönelik sözleri tepki çekmişti. Bu açıklamalar sonrasında gözler hükümete çevrildi. Hükümet adına ilk açıklama ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi.

Anayasanın İlk 4 Maddesi Değişecek mi?

Anayasa değişikliği ile ilgili gündemdeki iddiaları değerlendiren Bakan Tunç gündemdeki konuşmaların tamamen dedikodudan ibaret olduğunu söyledi. Gazetecilerin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un sözlerini hatırlatılması üzerine açıklamalarını sürdüren Tunç, “İlk 4 maddeyle ilgili tartışma söz konusu olamaz. Yeni anayasa tartışmalarını böyle şeylerle boğmamak lazım. Meclis başkanımız da kastının bu olmadığını gösterdi. Yeni bir anayasa yazım süreciyle ilgili çaba var. Bu çabayı baltalamak isteyenler yorumlar yapıyorlar. Devletimizin birliği, bütünlüğü ve tekliğiyle ilgili zaten cumhurbaşkanımız sürekli ‘tek devlet, tek millet, tek bayrak’ diyor. İlk 4 madde ile ilgili tartışma söz konusu olamaz. Yeni anayasaya ihtiyaç vardır.” diyerek bu konudaki tüm tartışmalara son noktayı koydu.

9. Yargı Paketinde Neler Var?

Açıklamalarının devamında yargı paketiyle ilgili detaylarını aktaran Tunç, adaletin sağlanması adına TCK’de huzur ve güvenliği bozacak şekilde cezaların alt ve üst sınırlarının düzenleneceğini söyledi. Bu düzenlemeler ile TCK’de yeni suç tiplerine yönelik önlem alınacak. 2 yıl hapis cezası alan kişilerin dahi hapis cezaların çekeceklerini ve suçlular için yargının hızlı bir şekilde karar vereceğini aktaran Tunç bu açıklamaları ile gündem oldu.

Yeni açılım sürecinin de konuşulduğu Türkiye’de bu iddiaların ve konuşmaların da iddiadan ve dedikodudan ibaret olduğunu söyleyen Tunç, bu konudaki tartışmaları da böylece noktalamış oldu.