Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından İnan Kıraç, 87 yaşında yeniden dünyaevine girdi. Büyükçekmece Nikah Dairesi’nde gerçekleşen törende, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile hayatını birleştiren Kıraç, yaşı gereği Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden sağlık raporu aldı. Peki, bu özel evlilikle gündeme gelen Emine Alangoya kimdir?

Emine Alangoya Kimdir?

Emine Alangoya, 53 yıllık meslek hayatında iş dünyasında ilham veren bir figür oldu. Özellikle Koç Holding’deki 43 yıllık kariyeriyle tanınan Alangoya, muhasebe müdürü ve direktör olarak şirketin büyümesine katkı sağlayan önemli isimlerden biridir.

1970 yılında Mali İşler Grubu Yetiştirme Elemanı olarak Koç Holding’e adım atan Alangoya, uzun yıllar boyunca şirketin mali süreçlerini yönetmiş, özellikle halka arz gibi önemli dönemeçlerde kritik rol üstlenmiştir. Alangoya’nın liderlik anlayışı ve derin bilgi birikimi, Koç Holding’in Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olarak büyümesinde etkili olmuştur.