Türkiye’nin en fazla nüfusun yer aldığı İstanbul’da su krizi yaşanabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan son güncellemeler sonrasında 30 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ortaya çıktı. Barajlardaki toplam su miktarının azaldığı görülürken İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları için son durum da belli oldu.

İşte İstanbul Baraj Doluluk Oranları

İstanbul’da su ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarında doluluk oranları oldukça düştü. Tüm barajlardaki su miktarlarına göre yapılan hesaplamalarda İstanbul baraj doluluk oranlarının yüzde 28,24 olduğu belirtildi. Su kapasitesinin dörtte bir oranına kadar gerilediği görülürken yağışların istenen düzeyde olmaması halinde İstanbul’daki su rezervleri kritik seviyeye gerileyecek.

Barajlara göre doluluk oranlarında son durum ise şöyle;