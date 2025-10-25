Cumartesi, Ekim 25, 2025

İstanbul Merkezli 9 İlde Organize Suç Örgütlerine Operasyon Düzenlendi

İstanbul merkezli dokuz ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 42 şüpheli gözaltına alındı.
Özge Tekeli
6 dakika önce
0 0
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli olarak dokuz ilde düzenlenen kapsamlı operasyonlarda 42 organize suç örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonlar; Adana, Samsun, Siirt, Kocaeli, Ankara, İzmir, Tekirdağ ve Aydın’da gerçekleşti.

Emniyet birimlerince yapılan tespitlerde; şüphelilerin örgütlü bir şekilde kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, yağma ve yağma amacıyla iş yeri kurşunlama gibi suçlara karıştıkları belirlendi. Şüphelilerin, eylemlerinde maskeli olarak çalıntı araç ve motosiklet kullandıkları ifade edildi.

Gözaltına alınan 42 kişinin, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. Soruşturmalar ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin organize suç örgütlerine karşı mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, “Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

