İstanbul Polisinden 116 Suç Eylemine Karışan Örgüte Operasyon

İstanbul’da organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda 89 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığı yurt dışına firar eden ve kırmızı bültenle aranan İ.A. tarafından yürütülen suç yapılanmasına yönelik düzenlenen baskınlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

Yapılan tespitlere göre motosiklet ve çalıntı araçların kullanıldığı suç örgütünün kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli yağma, resmi belgede sahtecilik, silah kanununa muhalefet, uyuşturucu imalatı ve satışı, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, tehdit ile motosiklet hırsızlığı dahil olmak üzere toplamda 116 farklı olaya karıştığı belirlendi.

250 farklı adreste yapılan aramalarda 214 ruhsatsız tabanca, 3 uzun namlulu tüfek, 1 kalem tabanca, 5 çelik yelek, 2 çalıntı motosiklet ile çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca suç örgütüne silah temin ettiği tespit edilen üç atölyede de operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, örgütün eleman temini ve propaganda amacıyla kullandığı değerlendirilen 40 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonları yürüten İstanbul Valiliği, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve görevli polisleri tebrik etti.

Organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Bakan Yerlikaya, suçluların adalet önüne çıkarılması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.