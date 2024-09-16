Türkiye’de Jahrein adıyla sosyal medyada paylaşımlar yapan ve yayınlar açan Ahmet Sonuç yayınlarındaki sözleri nedeniyle gözaltına alınmış ve sonrasında da tutuklanmıştı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmasıyla birlikte gözlerin üzerine çevrildiği Jahrein için müstehcen sözler söylediği belirtilmiş ve bu gerekçeler ile tutukluluğuna karar verilmişti. Peki Jahrein’de son durum ne? Jahrein serbest bırakıldı mı? İşte tüm detaylar.

Jahrein Serbest Bırakıldı mı?

Jahrein serbest bırakılmadı. Tutukluluğu devam eden Ahmet Sonuç için tutukluluk süresinin sona ermesi adına mahkeme tarafından şartlı tahliye ya da tahliye kararının çıkması gerekiyor. Jahrein avukatları tarafından yapılan başvurular reddedilirken önümüzdeki günlerde konuyla ilgili yeni bir duruşmanın yapılması bekleniyor. Bu duruşma sonrasında Jahrein’in durumu belli olacak.

Jahrein Neden Tutuklanmıştı?

Jahrein tutuklanmasının gerekçesi Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şöyle duyurulmuştu;

“X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden ‘Rockerpuck_Evil’ kullanıcı adı ve ‘Pungent 666’ rumuzu ile yöneticisi olduğu ‘İncel sohbet odası’ başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüş, Türk Ceza Kanunu’nun 226. Maddesi’ne göre müstehcenlik suçundan gözaltına alındıkları bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Gözaltında bulunan Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç isimli şahıslar 13.09.2024 günü sevk edildikleri adli makamlarca Türk Ceza Kanunu’nun 226. Maddesi’ne göre müstehcenlik suçundan tutuklandı.”