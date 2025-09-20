Jandarma Operasyonu İle 51 DEAŞ Şüphelisi Yakalandı

Türkiye’de güvenlik güçleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 51 şüpheliyi yakalayarak önemli bir operasyon gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin hem örgüt üyeliği hem de örgüte finansal destek sağlama ve sosyal medya üzerinden propaganda yapma gibi faaliyetlerde bulunduğu bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlar; Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak’ta gerçekleştirildi. Son iki hafta boyunca süren operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun ardından yaptığı açıklamada; valiler, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma birimlerinin koordineli çalışmasını takdirle karşıladıklarını belirtti. Bakan Yerlikaya, “Jandarmamızın titiz çalışmalarıyla gerçekleştirilen operasyon, terörle mücadelede atılan kararlı adımların bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı.