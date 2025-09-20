Cumartesi, Eylül 20, 2025

Jandarma Operasyonu İle 51 DEAŞ Şüphelisi Yakalandı

Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla 51 DEAŞ şüphelisi yakalandı; güvenlik güçleri dijital materyal ve örgütsel dokümanlara el koydu.
Özge Tekeli
12 saat önce
0 0
Türkiye’de güvenlik güçleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 51 şüpheliyi yakalayarak önemli bir operasyon gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin hem örgüt üyeliği hem de örgüte finansal destek sağlama ve sosyal medya üzerinden propaganda yapma gibi faaliyetlerde bulunduğu bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlar; Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak’ta gerçekleştirildi. Son iki hafta boyunca süren operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun ardından yaptığı açıklamada; valiler, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma birimlerinin koordineli çalışmasını takdirle karşıladıklarını belirtti. Bakan Yerlikaya, “Jandarmamızın titiz çalışmalarıyla gerçekleştirilen operasyon, terörle mücadelede atılan kararlı adımların bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

