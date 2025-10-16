Perşembe, Ekim 16, 2025

Jandarma Siber Operasyonla 61 Şüpheliyi Yakaladı

Jandarma, siber operasyonla 200 milyon TL’lik işlem hacmine sahip 61 şüpheliyi yakalayarak dolandırıcılık ve yasa dışı veri erişimi suçlarını ortaya çıkardı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Jandarma ekipleri son 10 gün süren siber operasyonlarda, hesaplarında toplam 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon, dokuz il merkezinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Erzurum, Ankara, Van, Şanlıurfa, Ordu, Kahramanmaraş, Sinop, Ağrı ve Giresun’da düzenlenen operasyonlarda 27 kişi tutuklanırken, 17 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

Yetkililer, şüphelilerin sosyal medya ve sahte internet siteleri aracılığıyla “hediye çeki” ve “mobilya satışı” gibi yöntemlerle vatandaşları dolandırdıklarını, internet ortamında yasa dışı sorgu panelleriyle kişisel bilgilere ulaştıklarını ve bazı hesapları kullanarak terör örgütü propagandası yaptıklarını belirtti.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonun, bilişim sistemleri üzerinden işlenen nitelikli dolandırıcılık suçlarına karşı kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

