JASAT, Yıllar Önceki Cinayet Dosyalarını Aydınlattı

İçişleri Bakanlığı, uzun yıllardır çözülmemiş iki cinayet dosyasının daha Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından aydınlatıldığını duyurdu. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Diyarbakır ve Balıkesir’deki olaylarda failler tespit edilerek adalete teslim edildi.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 2015 yılında bir mağara içinde kimliği belirlenemeyen bir ceset bulunmuştu. Yapılan incelemeler sonucunda maktulün G.B. olduğu belirlendi. Aradan geçen 10 yılın ardından JASAT ekipleri yeni teknik yöntemlerle cinayetin zanlısını tespit etti. M.B. isimli şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 2007 yılında Gönen Çayı’nda bir erkek cesedi bulunmuş ancak olayla ilgili herhangi bir şüpheliye ulaşılamamıştı. 2025 yılında özel bir ekip tarafından yeniden değerlendirilen dosyada yaklaşık altı ay süren takip ve teknik inceleme sonucu bir zanlı belirlendi ve JASAT tarafından yakalandı.

Bakanlık yetkilileri, JASAT ekiplerinin geçmiş yıllarda işlenen suçların aydınlatılması konusunda kararlılıkla çalıştığını belirtti. Bu kapsamda son yıllarda 10 yıldan uzun süredir aranan 103 kişinin yakalandığı ifade edildi.