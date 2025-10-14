Çarşamba, Ekim 15, 2025

Son Dakika

“Kuruluş Orhan” 29 Ekim’de Başlayacak 15 dakika ago
Fenerbahçe, Alexander Sörloth Transferi İçin Girişim Başlattı 51 dakika ago
İBB Ulaşıma Zam Yapıldı İddialarını Yalanladı 16 saat ago
Doğum İzni ve Babalık İzni İçin Yeni Düzenleme Meclis Gündeminde 16 saat ago
Capcom’un Bilim Kurgu Oyunu PRAGMATA 2026’da Geliyor 17 saat ago
2026 Ocak’ta Memur Maaşına Yüzde Kaç Zam Gelecek? 18 saat ago
Evcil Hayvan Kimliklendirme İşlemleri 31 Aralık Tarihinde Bitiyor 18 saat ago
Adana Merkezli Operasyonda Bayğaralar Suç Örgütüne Büyük Darbe 19 saat ago
Üniversite Öğrencilerine İŞKUR’dan Aylık 15 Bin TL Gelir Desteği 20 saat ago
Tarım Ürünlerinde Fiyat Artışı Yüzde 46,8’e Ulaştı 20 saat ago

JASAT, Yıllar Önceki Cinayet Dosyalarını Aydınlattı

Diyarbakır ve Balıkesir’de yıllardır çözülemeyen cinayetlerde failler, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından tespit edilerek adalete teslim edildi.
Özge Tekeli
21 saat önce
0 0
JASAT, Yıllar Önceki Cinayet Dosyalarını Aydınlattı

İçişleri Bakanlığı, uzun yıllardır çözülmemiş iki cinayet dosyasının daha Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından aydınlatıldığını duyurdu. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Diyarbakır ve Balıkesir’deki olaylarda failler tespit edilerek adalete teslim edildi.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 2015 yılında bir mağara içinde kimliği belirlenemeyen bir ceset bulunmuştu. Yapılan incelemeler sonucunda maktulün G.B. olduğu belirlendi. Aradan geçen 10 yılın ardından JASAT ekipleri yeni teknik yöntemlerle cinayetin zanlısını tespit etti. M.B. isimli şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 2007 yılında Gönen Çayı’nda bir erkek cesedi bulunmuş ancak olayla ilgili herhangi bir şüpheliye ulaşılamamıştı. 2025 yılında özel bir ekip tarafından yeniden değerlendirilen dosyada yaklaşık altı ay süren takip ve teknik inceleme sonucu bir zanlı belirlendi ve JASAT tarafından yakalandı.

Bakanlık yetkilileri, JASAT ekiplerinin geçmiş yıllarda işlenen suçların aydınlatılması konusunda kararlılıkla çalıştığını belirtti. Bu kapsamda son yıllarda 10 yıldan uzun süredir aranan 103 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX