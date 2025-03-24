Kabine toplantısı bugün var mı? 24 Mart Kabine toplantısı saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların katılımıyla 15 günde bir Kabine toplantısı düzenleniyor. Son olarak 10 Mart tarihinde Kabine toplantısının gerçekleşmesi nedeniyle bugün toplantı olup olmayacağı, toplantı yapılacaksa saat kaçta toplantının başlayacağı ve açıklama yapılacağı araştırılıyor.

Kabine Toplantısı Ne Zaman?

Ulusal ve küresel çapta peş peşe sıcak gelişmeler yaşanırken, vatandaşların gözü kulağı Kabine toplantısına çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında son olarak 10 Mart tarihinde toplantı yapıldığı için bugün mart ayının son Kabine toplantısının gerçekleşmesi ve toplantının saat 15.00’te başlayacağı düşünülüyor.

Kabine toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma sürecinin, Terörsüz Türkiye çalışmalarının, terör örgütünün kendisini lağvedeceği kongrenin, dış politikanın ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ele alınması bekleniyor.

Toplantının ardından da alınan kararlara ve gündemdeki konulara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.