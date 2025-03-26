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Kadir Gecesi Dini Mesajlar 2025!

Ramazan ayının 27. gecesinin Kadir Gecesi olması nedeniyle sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler de Kadir Gecesi mesajlarını araştırıyorlar. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Kadir Gecesi Dini Mesajlar 2025!

Ramazan ayının son günlerine doğru ilerlerken Kadir Gecesi’nin hangi tarihe denk geldiği ve Kadir gecesinde ne tür ibadetlerin yapılacağı i̇nananlar tarafından merak edilirken, bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen gecede yakınlarına mesaj göndermek isteyenler de araştırmalar yapıyorlar. 

Kadir Gecesi Güzel Mesajlar

Kadir Gecesi’nde gönderilebilecek olan mesajlardan bazıları şu şekilde:

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz daim olsun. Kadir Geceniz kutlu olsun.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gece’nizi tebrik eder, hayır ve bereketinden nasiplenebilmeyi dilerim.

Mübarek Kadir Gecesi’ni içtenlikle tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum

Sizin Ramazan-ı Şerif’te makbul dualarınızı, hem inşâallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar Leyle-i Kadrinizi, hem saadeti bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruh-u canımızla tebrik ve tes’id ederiz.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla’ya aç. Bugün günahlardan olabildiğince kaç. Bugün en gizli incilerini onun için saç. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Allah’ın rahmetinin bol olduğu, kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek gecede, tüm duası ve tövbeleri kabul olması dileğiyle.

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