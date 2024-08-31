Tasarruf Tedbirleri Genelgeleri ile Türkiye’de kamuya taşıt alımının önü kapatılmıştı. Ancak açıklanan son rakamlar, tasarruf tedbirlerine çok fazla uyulmadığını ortaya koydu. Yapılan yeni araştırmaya göre Türkiye’de 2018 yılı itibariyle 98 bin 82 olan taşıt sayısı 2024 itibariyle 106 bin 363’e ulaştı. Üstelik bu araçların tamamı devlete ait. Kiralık araç sayısı tam olarak bilinemediği gibi son dönemlerde yeni taşıt alımları ve kiralamalar ile birlikte kamuda kullanılan araç sayısı artış kaydetti.

2024’te 2 Milyarlık Araç Kiralaması Yapıldı

2024 yılının Ocak ile Temmuz ayları arasında araç kiralamalarına harcanan toplam tutar da belli oldu. Kaç aracın kiralandığı bilinmese de devletin kasasından araç kiralamaları için 2 milyar 429 milyon 51 bin TL çıktı. Üstelik bu araçların maliyetleri de 178 milyon 133 bine ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın açıkladığı verilere dayanan bu rakamlar her geçen yıl artan taşıt sayısı ile Türkiye’deki gerçeği de gözler önüne serdi.

İşte Yıldan Yılda Kamudaki Taşıt Sayısı

Genel bütçe kapsamındaki idareler için alınan taşıt sayılarının yıldan yıla değişimi şöyle;