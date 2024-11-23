Türkiye’de kar yağışının ilk başladığı zirvelerden birisi olan Kartepe, kış sporları için de en çok tercih edilen merkezlerden birisi. Kış aylarına girilmesiyle birlikte kar yağışının beklendiği Kartepe için son hava durumu belli oldu. En çok merak edilen Kartepe’de kar var mı sorusu da cevaplandı. İşte detaylar.

Kartepe’de Kar Var mı?

23 Kasım itibariyle Kartepe’de kar yok. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahminlerine göre bugünden itibaren kar yağışı bekliyor. İl genelinde sağanak yağış hakim olurken bugün itibariyle sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşüş göstermesi ve düşüşle birlikte kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor.

Kartepe’de kar bekleyenler için olumlu haber bulunmasa da bugünden itibaren başlaması beklenen kar yağışı ile birlikte önümüzdeki günlerde Kartepe’de kar yüksekliği artabilir. Kartepe ile ilgili resmi olarak yapılan bilgilendirmede de “Henüz kar ve kayak yok, ancak sezona az kaldı. Kayak için yeterli kar olduğu zaman hesabımızdan anons edilecektir. Bu sezon çok keyifli olacak.” denildi.