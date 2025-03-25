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Kent Lokantaları kapatıldı mı? Açıklama geldi!

Şişli Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından Kent Lokantaları'nın kapatılacağına ilişkin haberlerin ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Kent Lokantaları kapatıldı mı? Açıklama geldi!

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanması ve geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılması sonrasında İçişleri Bakanlığı, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıklamıştı. 

Cevdet Ertürkmen görevine başlarken, bugün bazı basın yayın organlarında ve haber sitelerinde Şişli Belediyesi’nin kent lokantalarının kapatılacağına dair iddiaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. 

Kent Lokantaları Kapatılacak Mı?

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Şişli Belediyesi’nin Kent Lokantaları’nı kapatacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek ‘’Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Şişli Belediyesi’ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları’nı kapatma kararı aldı” iddiası doğru değildir. Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir. Şişli’deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz’’ açıklamasında bulundu.

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