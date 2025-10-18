Cumartesi, Ekim 18, 2025

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası operasyonlar sonucunda 13’ü kırmızı bültenle, 2’si ulusal seviyede aranan toplam 15 suçlunun Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.
Kırmızı Bültenle Aranan 15 Suçlu Türkiye’ye İade Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası düzeyde yürütülen koordineli operasyonlar sonucunda kırmızı bültenle aranan 13 kişi ile ulusal seviyede aranan 2 kişinin Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, operasyonların Irak, Gürcistan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya ve Yunanistan’da yürütüldüğünü belirterek, “13’ü kırmızı bültenle uluslararası düzeyde, 2’si ulusal seviyede aranan toplam 15 suçlunun ülkemize iadesi sağlanmıştır.” dedi.

Uluslararası Operasyonlarla Yakalandılar

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nın, Adalet Bakanlığı ve emniyet birimleriyle yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda suçluların yerleri tespit edildi. KOM, Narkotik, İstihbarat, TEM, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin katkısıyla gerçekleştirilen operasyonlar sonucu çeşitli ülkelerde yakalanan şahıslar Türkiye’ye getirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yakalanan H.K.Ş.’nin “kasten öldürme, suç örgütüne üye olma, nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” gibi suçlardan kırmızı bültenle arandığı bildirildi. Irak’ta yakalanan F.N. ve C.B.’nin “uyuşturucu ticareti”, R.K.’nin “tasarlayarak öldürme”, S.A.’nın ise “yaralama” suçlarından arandığı açıklandı.

Gürcistan’da yakalanan S.Ş., O.K., K.Y. ve N.G.’nin; dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, cinsel saldırı ve silahlı yağma gibi farklı suçlardan arandığı öğrenildi. Almanya’da yakalanan N.K. ve A.C.’nin sırasıyla “çocuğun cinsel istismarı” ve “bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık” suçlarından kırmızı bültenle arandıkları belirtildi.

Polonya’da yakalanan S.A.’nın “kasten öldürme”, Yunanistan’da yakalanan M.L.’nin ise “uyuşturucu madde ihracı” suçlarından Türkiye’ye iade edildiği bildirildi. Ayrıca Irak’ta yakalanan M.A. ve B.B. isimli iki kişinin “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan ulusal seviyede arandıkları ifade edildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen güvenlik birimlerine teşekkür ederek, “Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri tek tek yakalayıp ülkemize getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.” açıklamasında bulundu.

