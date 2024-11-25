Kar yağışının etkili olduğu Kırşehir’de 26 Kasım tarihinde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyordu. Konuyla ilgili sosyal medyada ve arama motorlarında Kırşehir Valiliği’nden bir açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılmaya başlandı. Kırşehir’de yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtını bulmak isteyenler Kırşehir Valiliği sitesine giriş yapsa da site yoğun girişten dolayı kapatıldı. Resmi açıklama ise dakikalar önce yapıldı.

26 Kasım Kırşehir’de Yarın Okullar Tatil mi?

Yarın Kırşehir’de okullar tatil ilan edildi. Kırşehir valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada 1 günlük tatil ilan edildiği belirtildi. Açıklamada ise şöyle denildi;