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Kış lastiği uygulaması bitti mi?

Havaların ısınmayı başlaması ile birlikte kış lastiği uygulamasının ne zaman sona ereceği merak ediliyor. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Kış lastiği uygulaması bitti mi?

Her yıl olduğu gibi bu sene de havaların soğumasının ardından kış lastiği uygulaması hayata geçirilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmalarını belirli bir dönem için zorunlu tutuyor. 1 Aralık 2024 tarihinde başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının hangi tarihte sona ereceği araştırılıyor. 

Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Bitecek?

Kış lastiği uygulaması ülke genelinde 1 Aralık 2024 tarihinde başlatıldı ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. 

Nisan ayının ilk günü itibariyle kış lastiği uygulaması sona ererken, lastik değiştirme ücretleri de 800 TL’den başlıyor ve 2000 TL seviyesine kadar yükseliyor.

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