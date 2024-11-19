Türkiye’de yürürlüğe girmesi iel birlikte kış lastiği uygulaması zorunluluğu başladı. Her kış aylarında yürürlüğe giren bu uygulama nedeniyle kış lastiği ne zaman başlıyor araştırmaları da hızlanıyor. Kış aylarına girilmesiyle birlikte 2024-2025 yıllarındaki kış lastiği uygulaması da merak edilmeye başlandı. Peki, Türkiye’de zorunlu olan kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? İşte o tarih…

Kış Lastiği Zorunluluğu Ne Zaman Başlıyor?

kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2024 tarihinde başlayacak. 1 Nisan 2025’e kadar devam edecek uygulamada, kış lastiği kullanması zorunlu olan tüm araçların kış lastiğine geçiş yapması gerekecek. Hususi araçlar için ise bir zorunluluk bulunmuyor. Tüm ticari araçlarda kullanılması zorunlu olan kış lastiğinin kullanılmaması halinde 4 bin 69 lira ceza verilecek. 1 Ocak 2025 sonrasında ise bu ceza tutarı, yeniden değerleme oranında artacak. Bu nedenle sürücülerin yüksek cezalara karşın kış lastiğine geçiş yapması gerekiyor.