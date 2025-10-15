Perşembe, Ekim 16, 2025

Konya Merkezli NARKOKAPAN Operasyonunda 421 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya merkezli 12 ilde düzenlenen “NARKOKAPAN-KONYA” operasyonunda 421 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik Konya merkezli olarak yürütülen geniş çaplı “NARKOKAPAN-KONYA” operasyonunda 421 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre uyuşturucu ticaretinin sokak ayağını oluşturan torbacılara yönelik yürütülen operasyonun hazırlıkları dört ay boyunca sürdü. Bu süreçte, özellikle gençleri hedef alan sokak satıcılarının tespiti amacıyla kapsamlı saha çalışmaları ve analizler gerçekleştirildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlenerek, deliller toplandı.

Sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, Konya’nın yanı sıra Ankara, Afyonkarahisar, Niğde, Samsun, Hatay, Bursa, Edirne, Isparta, İstanbul, Kırklareli ve Manisa’da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda 3 bin 319 polis görev aldı. 542 ekip, 16 narkotik dedektör köpeği, 1 insansız hava aracı ve 1 helikopter destek verdi.

Yerlikaya, operasyonun başarıyla tamamlanmasında emeği geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Konya Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Uyuşturucunun insanlık için büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Yerlikaya, zehir tacirlerine karşı kararlı mücadelenin süreceğini vurguladı.

