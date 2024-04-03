Konya Şeker Yem’in Ürettiği Enerjim+ Verimliliği Daha da Artırdı

Konya Şeker Yem Fabrikası, büyükbaş ve küçükbaşta verimliliği artırmak amacıyla ürettiği Enerjim+ yemiyle, hayvan yetiştiricileri tarafından büyük beğeni topladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Konya Şeker Yem Fabrikası’nda muadillerine göre daha yüksek proteinle üretilen, Enerjim+ , büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda et ve süt üretiminde yüksek verimliliği sağlamasının yanı sıra hayvanlardaki metabolik rahatsızlıkların oluşumunun da önüne geçiyor.

Konya Şeker Yem Fabrikası, hayvancılık sektörüne katkı vermek amacıyla 2009’da üretime başladı ve kapasite artırımını kısa sürede artan talepler doğrultusunda genişleterek faaliyetlerine aralıksız devam etti.

İLGİLİ HABER Freni Boşalan Kamyon 10 Araç ve 4 İş Yerine Çarparak Durabildi Konya Şeker Yem tarafından üretilen enerjim+, hayvan yetiştiricilerinin tercih ettiği ürünler arasında ilk sırada yerini aldı.

Konya Şeker Yem Fabrikası, ülkenin artan yem ihtiyacına hızlı cevap vermesi ve sektöründe kalitesini kanıtlaması ile birlikte ülke ekonomisine olan desteğini her geçen gün artırdı. Tek fabrikada günlük 1000 tonu aşan üretim ve satış gücüyle yem sektöründe öncü olan Konya Şeker Yem Fabrikası, yem teknolojisi ve hayvan beslemedeki gelişmeleri yakından takip eden uzman kadrosuyla hayvancılığın gelişimine önemli katkılar sunmaya da devam ediyor.

Konya Şeker, ürettiği ürünlerle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. En son çıkardığı Enerjim+ ile büyükbaş ve küçükbaşta verimliliği artırmayı hedefleyen Konya Şeker, amacına hızlı bir şekilde ulaştı ve ürün, hayvan yetiştiricileri tarafından büyük beğeni topladı.

Enerjim+ , içerisinde bulunan tamponlayıcı maddeden dolayı hayvanlarda oluşan metabolik rahatsızlıkların önüne geçmesinin yanı sıra yüksek nişasta tüketen hayvanlarda gözlemlenen ayak ve tırnak problemlerine de engel olabiliyor.

Küflenme ve bozulma yapmayan Enerjim+, hayvan yetiştiricilerinin tercih ettiği ürünler arasında ilk sırada yerini aldı.