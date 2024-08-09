Özellikle büyükşehirlerde vefat edenler kişilerin isimleri sosyal medyadan ve belediye duyurularından takip ediliyor. Bu kapsamda Konya’da bugün ölenler listesi paylaşıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda vefat eden kişilerin isimleri açık bir şekilde duyuruldu.
|Vefat tarihi ve defin tarihi
|İsim
|Doğum Yeri
|Namaz Yeri
|Defin yeri
|08-08-2024
09-08-2024
|MEHMET YILMAZ
|HADİM
12-05-1975
|MEZARLIKTA
SAAT 10:00
|KARAASLAN MEZARLIĞI
|08-08-2024
09-08-2024
|AHMET CANAVAR
|AKKİSE
20-01-1933
|MEZARLIK CAMİİ
Cuma Namazı
|ALİYENLER MEZARLIĞI
|08-08-2024
09-08-2024
|MEHMET KARAMAN
|KONYA
21-01-1957
|HACI VEYİS CAMİİ ( ÜÇLER MEZARLIĞI YANI )
Cuma Namazı
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|08-08-2024
09-08-2024
|RUKİYE MUMCU
|YALVAÇ
05-01-1928
|HACI VEYİS CAMİİ ( ÜÇLER MEZARLIĞI YANI )
Cuma Namazı
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|08-08-2024
09-08-2024
|ALİ İHSAN ÖZKAN
|EREĞLİ
11-04-1956
|MEZARLIKTA
Cuma Namazı
|YAZIR MEZARLIĞI
|08-08-2024
09-08-2024
|FADİME KESKİN
|GÖYNÜKKIŞLA
10-06-1937
|MEZARLIKTA
Cuma Namazı
|ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI
|08-08-2024
09-08-2024
|MELAHAT İNAL
|ALİBEYHÜYÜĞÜ
15-12-1955
|SİLLE AK CAMİİ
Cuma Namazı
|SİLLE MEZARLIĞI
|09-08-2024
09-08-2024
|MEHMET DAĞDEVİREN
|KONYA
27-04-1949
|RAMAZANOĞLU CAMİ
Cuma Namazı
|MUSALLA MEZARLIĞI
|09-08-2024
09-08-2024
|AYŞE ATEŞ
|ANKARA
13-08-1971
|MEZARLIKTA
Cuma Namazı
|ALİYENLER MEZARLIĞI