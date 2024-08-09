Özellikle büyükşehirlerde vefat edenler kişilerin isimleri sosyal medyadan ve belediye duyurularından takip ediliyor. Bu kapsamda Konya’da bugün ölenler listesi paylaşıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda vefat eden kişilerin isimleri açık bir şekilde duyuruldu.

Vefat tarihi ve defin tarihi İsim Doğum Yeri Namaz Yeri Defin yeri 08-08-2024

09-08-2024 MEHMET YILMAZ HADİM

12-05-1975 MEZARLIKTA

SAAT 10:00 KARAASLAN MEZARLIĞI 08-08-2024

09-08-2024 AHMET CANAVAR AKKİSE

20-01-1933 MEZARLIK CAMİİ

Cuma Namazı ALİYENLER MEZARLIĞI 08-08-2024

09-08-2024 MEHMET KARAMAN KONYA

21-01-1957 HACI VEYİS CAMİİ ( ÜÇLER MEZARLIĞI YANI )

Cuma Namazı ÜÇLER MEZARLIĞI 08-08-2024

09-08-2024 RUKİYE MUMCU YALVAÇ

05-01-1928 HACI VEYİS CAMİİ ( ÜÇLER MEZARLIĞI YANI )

Cuma Namazı ÜÇLER MEZARLIĞI 08-08-2024

09-08-2024 ALİ İHSAN ÖZKAN EREĞLİ

11-04-1956 MEZARLIKTA

Cuma Namazı YAZIR MEZARLIĞI 08-08-2024

09-08-2024 FADİME KESKİN GÖYNÜKKIŞLA

10-06-1937 MEZARLIKTA

Cuma Namazı ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI 08-08-2024

09-08-2024 MELAHAT İNAL ALİBEYHÜYÜĞÜ

15-12-1955 SİLLE AK CAMİİ

Cuma Namazı SİLLE MEZARLIĞI 09-08-2024

09-08-2024 MEHMET DAĞDEVİREN KONYA

27-04-1949 RAMAZANOĞLU CAMİ

Cuma Namazı MUSALLA MEZARLIĞI 09-08-2024

09-08-2024 AYŞE ATEŞ ANKARA

13-08-1971 MEZARLIKTA

Cuma Namazı ALİYENLER MEZARLIĞI