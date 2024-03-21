Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayiciler Derneği Başkanlığına Yeniden Ahmet Pura Seçildi

Dernekten yapılan açıklamaya göre İstanbul’da gerçekleşen KTSD Genel Kurul toplantısında Ahmet Pura başkan seçilirken, başkan yardımcılıklarına Melike Özener ve Nilgün Dayıoğlugil, genel sekreterliğe ise M. Fuat Morgül getirildi.
Açıklamada, genel kurulda yaptığı toplantıdaki konuşmasına yer verilen Ahmet Pura, Derneğin 35 yıllık bilgi birikimi ve deneyimiyle sektörün temsil edilmesi ve referans noktası olma açısından önemini korumaya devam ettiğini anlattı.
Pura, “Kuruluşumuzdan bugüne bir sivil toplum örgütü olarak öncelikli hedefimiz; temiz tutan, güzellik yaratan, halk sağlığının korunmasını sağlayan ve tüketicilerin olmazsa olmazı ev ve kişisel bakım endüstrisi ve ürünlerinin yasal, bilimsel, toplumsal platformlardaki ortak sesi olmaktır.” ifadelerini kullandı.
Ahmet Pura, dernek tarafından gerçekleştirilecek çalışmalarda heyecan, motivasyon ve sinerjinin ilk günkü gibi artarak devam etmesi temennisinde bulundu.
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