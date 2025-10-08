Çarşamba, Ekim 8, 2025

Kredi ve Kart Borçlarında Yapılandırma İçin Son Gün Yaklaştı

Kredi ve kredi kartı borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için BDDK’nın sunduğu son başvuru tarihi 10 Ekim 2025 olarak belirlendi.
Özge Tekeli
43 dakika önce
Kredi ve Kart Borçlarında Yapılandırma İçin Son Gün Yaklaştı

Bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için başlatılan yeniden yapılandırma uygulamasında süre dolmak üzere. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan kararla, bireysel müşterilere borçlarını 48 aya kadar taksitlendirme hakkı tanındı.

Yapılandırma kapsamında, borçlara uygulanacak faiz oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yüzde 3,11 olarak açıklandı. Düzenleme, 10 Temmuz 2025 ve öncesinde oluşan borçları kapsıyor. Vatandaşlara tanınan üç aylık başvuru süresinin 10 Ekim 2025’te sona ereceği bildirildi.

Bu tarihin ardından borçlular için yapılandırma imkânı ortadan kalkacak. Yeni düzenleme ile kredi kartı borçlarında yalnızca asgari tutarın ödenmemesi değil dönem borcunun kısmen ya da tamamen ödenmemesi durumu da yapılandırma kapsamına alındı.

İhtiyaç kredilerinde ise daha önce yalnızca 30 günü aşan gecikmeler için geçerli olan uygulama genişletildi. Artık tüm gecikmiş ödemeler yapılandırma kapsamına dâhil edilecek. Ayrıca borç bakiyesi, karar tarihine göre değil yapılandırma başvurusunun yapıldığı güne göre hesaplanacak.

Süre dolmadan başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların, bankaları aracılığıyla işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

