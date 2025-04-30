Kütahya’da Sabah Saatlerinde Korkutan Deprem

Son günlerde fayın etkili olduğu bölgelerden Kütahya’da bugün sabah saatlerinde bir deprem daha meydana geldi. İşte detaylar.

Türkiye’de İstanbul’da başlayan ve ardından Kütahya, Konya gibi bölgelerde devam eden yer hareketleri sürüyor. Sabah saatlerinde meydana gelen yeni depremin merkezi yine Kütahya oldu. Son günlerde arka arkaya depremlerin yaşandığı bölgede vatandaşlar panik yaşadı.

AFAD’dan Son Dakika Kütahya Deprem Duyurusu

Depremin meydana gelmesinin ardından ilk bilgiler sosyal medyada yer aldı. Binlerce kullanıcı deprem olduğunu dile getirirken AFAD beklenen duyuruyu yaptı. AFAD verilerine göre saat 06.05’te meydana gelen depremin merkezi Kütahya’nın Simav ilçesi oldu. 3.5 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 11.83 km olarak kaydedildi. Deprem bölgede herhangi bir olumsuzluk yaratmazken sabah saatlerinde işe gitmek için hazırlanan vatandaşlar panik yaşadı.

Bölgedeki Hareketlilik Sürüyor

Simav merkezli depremlerin hareketliliği AFAD verilerinde detaylı bir şekilde görülebiliyor. Simav merkezli depremler sabah 05.05 itibariyle başlarken 05.05’te 2.0, 05.24’te 1.5, 05.48’te 1.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremlerin en büyüğü 3.5 ile 06.05’te yaşanırken arka arkaya depremin yaşandığı bölge tüm dikkatleri üzerine çekti.

AFAD verilerine göre son 10 deprem şöyle;

AFAD verilerine göre Kütahya merkezli yaşanan son depremler ise şöyle;