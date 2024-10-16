Türkiye depremle bugün bir kez daha korku yaşadı. Malatya merkezli depremin şiddeti 5.9 olarak açıklandı. Malatya’nın yanı sıra civar illerde de yaşanan deprem sonrasında bölgede büyük bir panik ve korku yaşanırken gözler yetkili mercilere çevrildi. Yapılan resmi açıklamalar sonrasında okullardaki son durum da belli oldu. Peki, Malatya’da okullar tatil edildi mi? Malatya’da yarın okul var mı?

Malatya’da Okullar Tatil Mi?

Malatya’da okullar 16 Ekim tarihi için 1 gün tatil ilan edildi. Okullar bugün için iptal olurken yarınki duruma yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle Malatya’da yarın okulların aynı şekilde eğitime devam etmesi bekleniyor.