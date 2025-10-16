Perşembe, Ekim 16, 2025

Ünlü giyim markası Mango, siber saldırı sonrası bazı müşteri bilgilerinin yetkisiz erişime maruz kaldığını açıkladı. Kredi kartı verilerinin güvende olduğunu belirten şirket, kullanıcıları şüpheli e-posta ve mesajlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Mango Hacklendi! Kişisel Veriler Tehlikede mi, Kredi Kartı Bilgileri Güvende mi?

İspanyol giyim markası Mango, siber saldırıya uğradığını ve bazı müşteri bilgilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirildiğini duyurdu. Şirket, olayın ardından resmi açıklama yayımlayarak müşterilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Mango tarafından yapılan açıklamada, dış pazarlama hizmetlerinden birinin hedef alındığı ve sınırlı sayıda kişisel verinin açığa çıktığı bildirildi. Şirket, olayın yalnızca iletişim verilerini kapsadığını belirterek ad, ülke, posta kodu, e-posta adresi ve telefon numarası gibi bilgilerin etkilendiğini doğruladı.

Finansal Veriler Güvende

Mango, yaşanan siber olayın ardından hızlı şekilde güvenlik protokollerini devreye aldığını ve sistemlerinde herhangi bir kesinti yaşanmadığını aktardı. Yapılan açıklamada kredi kartı, banka bilgileri, kimlik numaraları veya şifrelerin ihlal kapsamında olmadığı vurgulandı. Şirket, kendi altyapısının ve kurumsal sistemlerinin saldırıdan etkilenmediğini de ifade etti.

Mango, olayın tespit edilmesinin ardından İspanya Veri Koruma Ajansı (AEPD) başta olmak üzere ilgili düzenleyici kurumlara bilgilendirme yapıldığını açıkladı. Marka, sürecin yasal çerçevede yürütüldüğünü ve müşterilerin gizliliğini korumak adına gerekli tüm adımların atıldığını bildirdi.

Müşterilere Uyarı: Şüpheli İletişimlere Dikkat

Mango, müşterilerine gönderdiği bilgilendirme e-postasında, olası dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Şirket, özellikle e-posta veya telefon yoluyla gelen şüpheli bağlantılara tıklanmaması, olağandışı taleplere yanıt verilmemesi ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Bu durum fark edilir edilmez tüm güvenlik önlemleri uygulanmış, gerekli merciler bilgilendirilmiştir. Banka ve kimlik bilgileri hiçbir şekilde tehlikeye girmemiştir. Müşterilerimizin güvenliği bizim önceliğimizdir.”

Mango, konuyla ilgili soru sormak isteyen müşteriler için personaldata@mango.com e-posta adresi ve 0850 390 29 89 numaralı müşteri hizmetleri hattını aktif olarak kullanıma sundu.

Mango’dan Güvenlik Tavsiyeleri

Şirket, müşterilerinin hesap güvenliğini artırmak için şu adımları önerdi:

  • Şüpheli e-posta veya telefon çağrılarına karşı dikkatli olun.

  • Hesap şifrelerinizi güçlü ve benzersiz şekilde güncelleyin.

  • Tanımadığınız bağlantılara tıklamaktan kaçının.

  • Herhangi bir olağandışı durumda doğrudan Mango müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Yaşanan olayın ardından Mango’nun İspanya, Fransa ve Türkiye gibi önemli pazarlarda faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü, çevrim içi alışveriş hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı da belirtildi.

