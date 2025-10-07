Manifest Grubu Hakkında Savcılık 1 Yıla Kadar Hapis İstedi

Manifest müzik grubunun bir konseri sırasında çekilen ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntülerle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, grup üyeleri hakkında “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Hazırlanan iddianamede, Manifest üyelerinin sahne performansının toplumun genel ahlak ve edep anlayışına aykırı olduğu ileri sürüldü. Savcılık, söz konusu eylemlerin kamuya açık bir etkinlikte gerçekleştirildiğini ve toplumun iffet, ar ve haya duygularını zedeleyici nitelik taşıdığını belirtti. Ayrıca davranışların çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği ifade edilerek, grubun “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçunu işlediği iddia edildi.

Mahkeme Süreci Başlıyor

Savcılığın hazırladığı iddianame, değerlendirilmek üzere mahkemeye sunuldu. Mahkeme, delilleri inceleyerek grup üyelerinin savunmalarını dinleyecek ve suçun sabit görülmesi halinde 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası kararı verebilecek. Dava süreci, mahkemenin duruşma tarihini belirlemesiyle birlikte resmen başlayacak.

Manifest Üyeleri Kimlerdir?

Genç yaşları ve dikkat çeken sahne performanslarıyla tanınan Manifest grubunda altı üye yer alıyor:

Sueda Uluca (23 Ağustos 2004, İstanbul): Grubun ana vokalisti. Özyeğin Üniversitesi İletişim Tasarımı bölümü öğrencisi.

Hilal Yelekçi (20 Mayıs 2001): Grubun başdansçısı. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu ve “Pinkeu” sahne adıyla solo çalışmalar yapıyor.

Lidya Pınar (24 Haziran 2003): Başvokalist. Piyano ve solfej eğitimi aldı, Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyor.

Mina Solak (16 Mayıs 2000, İzmir): Yardımcı vokalist. Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu, profesyonel dans geçmişine sahip.

Zeynep Sude Oktay (18 Nisan 2001): Sahne adı “Zoktay” . Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunu, profesyonel dansçı olarak sahne alıyor.

Esin Bahat (9 Ağustos 2000): Ana dansçı. Doğuş Üniversitesi Psikoloji mezunu, uluslararası dans sporlarında lisanslı sporcu.

Manifest üyeleri hakkındaki iddianame, mahkeme tarafından incelenecek ve deliller ışığında karar verilecek. Suçun sabit görülmesi durumunda grup üyeleri 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Yargı süreci devam ederken, grubun avukatlarının savunmalarını önümüzdeki duruşmalarda sunması bekleniyor.