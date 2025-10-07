Salı, Ekim 7, 2025

Son Dakika

Süper Lig’de Milli Ara Sona Eriyor: Maçlar 18 Ekim’de Başlayacak 44 dakika ago
Tolgahan Sayışman Oyunculuğu Bıraktı 1 saat ago
Manifest Grubu Hakkında Savcılık 1 Yıla Kadar Hapis İstedi 1 saat ago
Türkiye Bulgaristan Deplasmanında! İşte İki Ülke Arasındaki Maç Geçmişi 2 saat ago
Survivor 2026’nın İlk Yarışmacısı Bayhan Oldu 2 saat ago
11. Yargı Paketi Açıklandı: Cezaevlerinde Tahliyeler Kapıda mı? 2 saat ago
Tapu ve Kadastro’dan “65 Yaş Üstü Sağlık Raporu” İddialarına Açıklama 3 saat ago
ÖSYM, 2025-ALES/3 Başvurularının Başladığını Duyurdu 3 saat ago
Tugay Erdoğan “Yaz Evi” Filminin Kadrosuna Katıldı 3 saat ago
PPG 2026’nın Rengini Duyurdu 4 saat ago

Manifest Grubu Hakkında Savcılık 1 Yıla Kadar Hapis İstedi

Manifest müzik grubunun bir konserindeki sahne performansı nedeniyle haklarında “hayasızca hareket” suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
Manifest Grubu Hakkında Savcılık 1 Yıla Kadar Hapis İstedi

Manifest müzik grubunun bir konseri sırasında çekilen ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntülerle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, grup üyeleri hakkında “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Hazırlanan iddianamede, Manifest üyelerinin sahne performansının toplumun genel ahlak ve edep anlayışına aykırı olduğu ileri sürüldü. Savcılık, söz konusu eylemlerin kamuya açık bir etkinlikte gerçekleştirildiğini ve toplumun iffet, ar ve haya duygularını zedeleyici nitelik taşıdığını belirtti. Ayrıca davranışların çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği ifade edilerek, grubun “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçunu işlediği iddia edildi.

Mahkeme Süreci Başlıyor

Savcılığın hazırladığı iddianame, değerlendirilmek üzere mahkemeye sunuldu. Mahkeme, delilleri inceleyerek grup üyelerinin savunmalarını dinleyecek ve suçun sabit görülmesi halinde 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası kararı verebilecek. Dava süreci, mahkemenin duruşma tarihini belirlemesiyle birlikte resmen başlayacak.

Manifest Üyeleri Kimlerdir?

Genç yaşları ve dikkat çeken sahne performanslarıyla tanınan Manifest grubunda altı üye yer alıyor:

  • Sueda Uluca (23 Ağustos 2004, İstanbul): Grubun ana vokalisti. Özyeğin Üniversitesi İletişim Tasarımı bölümü öğrencisi.

  • Hilal Yelekçi (20 Mayıs 2001): Grubun başdansçısı. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu ve “Pinkeu” sahne adıyla solo çalışmalar yapıyor.

  • Lidya Pınar (24 Haziran 2003): Başvokalist. Piyano ve solfej eğitimi aldı, Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyor.

  • Mina Solak (16 Mayıs 2000, İzmir): Yardımcı vokalist. Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu, profesyonel dans geçmişine sahip.

  • Zeynep Sude Oktay (18 Nisan 2001): Sahne adı “Zoktay”. Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunu, profesyonel dansçı olarak sahne alıyor.

  • Esin Bahat (9 Ağustos 2000): Ana dansçı. Doğuş Üniversitesi Psikoloji mezunu, uluslararası dans sporlarında lisanslı sporcu.

Manifest üyeleri hakkındaki iddianame, mahkeme tarafından incelenecek ve deliller ışığında karar verilecek. Suçun sabit görülmesi durumunda grup üyeleri 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Yargı süreci devam ederken, grubun avukatlarının savunmalarını önümüzdeki duruşmalarda sunması bekleniyor.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX